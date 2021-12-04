Rıdvan Dilmen'den futbol yönetimine eleştiri: Rezalet

04 Aralık 2021 Cumartesi, 09:42

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı bir programda TFF ve MHK'yi hakem atamaları nedeniyle eleştirdi.

MHK'nin ve hakem işlerinin alt liglerde bazı isimlere günde 4-5 maç yönettirdiğine dikkat çeken Dilmen, "Rezalet" ifadesini kullandı.

İşte o sözler:

''500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!"

