Rıdvan Dilmen'den futbol yönetimine eleştiri: Rezalet
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TFF ve MHK'yi hakem atamaları nedeniyle ağır bir dille eleştirdi
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı bir programda TFF ve MHK'yi hakem atamaları nedeniyle eleştirdi.
MHK'nin ve hakem işlerinin alt liglerde bazı isimlere günde 4-5 maç yönettirdiğine dikkat çeken Dilmen, "Rezalet" ifadesini kullandı.
İşte o sözler:
''500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!"
Video Haberler
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- 'Yaka paça götürüldük'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Derya Baykal'dan 'Ferhan Şensoy' açıklaması
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia