Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mazbatasını aldı

14 Haziran 2022 Salı, 11:45

Dursun Özbek'in Galatasaray'daki ikinci başkanlık dönemi bugün resmen başladı.

Hafta sonu yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı Basın Toplantı Odası'nda yapılan törenin dışında, devir-teslim işlemi de, saat 17.00'de Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacak.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Mazbatasını alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a ekibimle beraber hizmet için geldik. Yeniden görev alma heyecanını taşıyorum. Burası benim yuvam. Birbirimizi sevmemek için hiçbir sebep yok. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, önce Galatasaray'ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'i Feriköy'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrine geçecek.

İLK TOPLANTI

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 91. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı ise Başkan Dursun Özbek'in başkanlığında saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.