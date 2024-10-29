Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 29 Ekim mesajı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:47

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:47

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Dursun Özbek, 29 Ekim mesajında "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazandığımız bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olma ülkümüzün temelini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızla perçinlenerek yarınlara kuvvetli şekilde taşınacaktır." dedi.

Sarı-kırmızılı camiaya seslenen Dursun Özbek "Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türk sporunun öncüsü olmak, ay-yıldızlı bayrağımızı spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz ve misyonumuz olacaktır." ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle noktaladı;

"Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."