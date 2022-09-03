Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İTO ziyareti sonrası açıklamalarda bulunurken Mauro Icardi transferiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya net bir yanıt vermedi. Özbek, Icardi sorusunu yanıtsız bırakırken Galatasaray menfaatlerini düşündüğünü söyledi.
Dursun Özbek, Icardi sorusuna, "Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz ama yine de sormaya devam ediyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.
Transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Özbek, "Transfer çalışmalarımızın devam ettiğini, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum" dedi.
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