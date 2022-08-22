Galatasaray Beren Yeşilırmak ile 2 yıl daha!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Beren Yeşilırmak ile sözleşme yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:12
Galatasaray Beren Yeşilırmak ile 2 yıl daha!
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç pasör çaprazı Beren Yeşilırmak ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza sarı kırmızılı forma altında nice başarılar dileriz." denildi.


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