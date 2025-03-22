Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:42

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)

HAFTAYA BİR DERBİ DAHA

Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.