Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:42

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)

HAFTAYA BİR DERBİ DAHA

Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Derbi #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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