Galatasaray, Beşiktaş'ı üç golle geçti!
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde 3-0'lık skorla mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)
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Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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