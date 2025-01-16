Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'ya veda etti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Son 16 Turu ikinci ayak maçında LDLC ASVEL Feminin'e mağlup oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'ya veda etti!
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:16

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Fransa'nın LDLC Asvel Feminin ekibine 87-56 yenildi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 5 sayı farkla 77-72 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci müsabakadan 31 sayı farkla mağlup ayrılarak elendi.

Salon: Gerland Spor Sarayı

Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), David Tomasson (İzlanda), Henri Hilke (Finlandiya)

LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 18, Pasa 2, Quevedo 10, Malonga 18, Harris 16, Elenga 4, Risacher 2, Lucet 10, Durand

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Zandalasini 10, Yueru Li 9, Fraser 7, Vanloo 5, Park 4, Derin Erdoğan 2, Steinberga 15, Hollingsworth 2, Meltem Yıldızhan, Ayşegül Günay, Ayşe Cora

1. Periyot: 18-13

Devre: 32-31

3. Periyot: 52-40


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #LDLC ASVEL Feminin #EuroCup Women

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