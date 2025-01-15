Metin Öztürk açıkladı: Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:43

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Burada konuşan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kemerburgaz'ı herkes merak ediyor. Futbolcularımız merak ediyor. Şunu müjdeleyebilirim, Kemerburgaz'da her şey bitti. "

'KULÜBÜN İMKANLARIYLA YAPILDI'

"Bu tamamen bir sponsorla değil kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Diğer kulüplerde bir ismi bir şeyi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim Galatasaray. Başka bir şey yok. "

'OKAN BURUK KARAR VERECEK'

"Okan Buruk karar verecek ay sonu mu, öbür ayın ortası mı geçileceğine. Onun düşüncesi çok kıymetli. Bizim için tamam olan bir yer, onun açısından farklı olabilir. "

'AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE'

"14.500 metrekare... Florya'nın tamamı 4.500 metrekare kapalı alan, basketbol var, altyapı var. Burası sadece A Takım. İnşaatın başlaması için Florya'da bir süre var. İhale sonuçlansa da alan firmanın ruhsat ve diğer konuları. O arada altyapıyı da tamamlayacağız. Galatasaray'a yakışır, çok modern, Avrupa'daki rakiplerimizin çok ötesinde bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."