Galatasaray Çağdaş Faktoring normal sezonu 3. bitirdi!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 64-62 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 64-62 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım, normal sezonu 3. sırada bitirdi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Emre Şimşek, Metin Erol
Nesibe Aydın: Hempe 9, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 15, Derin Yaya 10, İlayda Güner 4, Duygu Özen 8, Gülşah Duman Bıçakçı, Elif Emirtekin 7
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Pelin Derya Bilgiç 10, Jurjane 15, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 10, Tuğçe Canıtez 8, Büşra Akbaş 11, Merve Uygül 5
1. Periyot: 19-9
Devre: 34-27
3. Periyot: 55-48
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