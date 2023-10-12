Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında hata yapmadı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı 83-77 yendi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-27 üstünlükle bitiren sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 46-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip, bu bölümü 62-56 önde tamamlarken mücadeleyi de 83-77 kazandı.
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