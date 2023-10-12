Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında hata yapmadı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:41
Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında hata yapmadı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı 83-77 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-27 üstünlükle bitiren sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 46-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip, bu bölümü 62-56 önde tamamlarken mücadeleyi de 83-77 kazandı.


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Galatasaray Çağdaş Faktoring CSM Constanta

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