Galatasaray Çağdaş Faktoring, son topta kazandı
Kadınlar EuroCup ikinci maç haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, UFAB 49'u 71-70 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini son saniyelerde bulduğu basketle 71-70 yendi.
Angers kentindeki Jean Bouin Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk çeyreği 27-23 önde tamamladı. İkinci periyotta sadece 11 sayı üretebilen İstanbul temsilcisi, devre arasına 42-38 geride girdi.
İkinci devresi çekişmeli geçen mücadelede, ev sahibi Union Feminine Angers, üçüncü çeyreği 56-54 önde kapadı. İki takım arasındaki skor farkının son bölüme kadar birbirine yakın devam ettiği müsabakada, Galatasaray Çağdaş Faktoring, bitime 23 saniye kala Julie Vanloo ile bulduğu üçlükle sahadan 71-70 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Myisha Hines-Allen, 29 sayı, 11 ribaunt, 4 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grupta 2'de 2 yapan İstanbul ekibi, liderliğe yükseldi. Union Feminine Angers ise ilk kez kaybetti.
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