Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 21:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6

1. Periyot: 15-16

Devre: 37-36

3. Periyot: 57-62


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