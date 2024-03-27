Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-36
3. Periyot: 57-62
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