Galatasaray Çağdaş Faktoring'den çeyrek finale son 1 adım!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA EuroCup son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Enea Gorzow'u 87-73 mağlup ederek avantaj yakaladı.
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Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.
Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına ise 45-34 önde girdi.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyodunu 66-55 önde geçtiği mücadeleyi 87-73 kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
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