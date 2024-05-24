Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 2 transfer!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Gökşen Fitik ve Ayşe Cora'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:06
Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 2 transfer!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transferlerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak OGM Ormanspor forması giyen oyun kurucu Gökşen Fitik ile 2 yıllık, Ayşe Cora ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Genç oyun kurucu Gökşen Fitij, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12,5 sayı, 4,5 ribaunt, 5,5 asist ortalamasıyla oynarken, Ayşe Cora da son olarak MKY İzmit Belediyespor forması giymişti.


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