Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 10:11
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

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