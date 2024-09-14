Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak.
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