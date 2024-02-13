Galatasaray çeyrek finalde veda etti

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta konuk olduğu Arkas Spor'a 3-1 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:31
Galatasaray çeyrek finalde veda etti
Abone Ol google-news

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek flnalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, Dörtlü Finale yükseldi.

Arkas Spor, yarı finalde oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.

Göz Atın
Galatasaray deplasmanda zorlanarak kazandı

Galatasaray deplasmanda zorlanarak kazandı
Galatasaray HDI Sigorta - Mint Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray HDI Sigorta - Mint Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

Süre: 110 dakika (27, 33, 26, 24)


Arkas Spor haberleri Galatasaray HDI Sigorta haberleri AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Çok ciddi travmalara neden olabilir'

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Çok ciddi travmalara neden olabilir'
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Doğanın doğal sarhoşları: Kereru Güvercinleri

Doğanın doğal sarhoşları: Kereru Güvercinleri
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi