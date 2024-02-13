Galatasaray çeyrek finalde veda etti
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta konuk olduğu Arkas Spor'a 3-1 yenildi.
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek flnalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, Dörtlü Finale yükseldi.
Arkas Spor, yarı finalde oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.
Göz Atın
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)
Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
Süre: 110 dakika (27, 33, 26, 24)
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