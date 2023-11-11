Galatasaray Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı! 'Kalbimizdesiniz'

Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçı öncesi depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 18:44
Galatasaray Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı! 'Kalbimizdesiniz'
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Galatasaray Kulübü'nden Hatayspor maçı öncesi anlamlı bir hareket geldi.

Sarı kırmızılı takım, maç öncesi depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı yedek kulübesinde bulunan tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz…" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartı ve tişörtleriyle sahaya çıktı.


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