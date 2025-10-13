Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye Suudi kancası: Teklif ortaya çıktı!

13.10.2025 19:59:00
Cumhuriyet Spor
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Neom SC'nin Galatasaray forması giyen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor.

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi ekibi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Körfez ekibinin bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde, Neom'un sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için 20 milyon Euro'luk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Daha önce Torino iddiası gündeme gelen Mauro Icardi ile Club America, Penarol ve Estudiantes'in de ilgilendiği iddia edildi.

Bu sezon Galatasaray ile 9 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu 5 gollük performans sergiledi.

