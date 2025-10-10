Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği: Tüm kaderi bu gelişmeye bağlı!

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi'nin geleceği muamma. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli forvet için Galatasaray yol haritasını çizdi.

YÖNETİMDEN ICARDI'YE YENİ SÖZLEŞME ŞARTI

Galatasaray yönetimi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için tek bir şart sunacak.

Sabah'a göre yıldız futbolcu devre arasına kadar eski günlerine dönerse yeni kontrat önerilecek.

Galatasaray yönetiminin henüz Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşmadığı, deneyimli golcünün devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre karar verileceği haber detayında yer aldı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN İSTEDİĞİ TAKIMLA GÖRÜŞEBİLİR

Icardi'nin sözleşmesinin 1.5 ay içinde uzatılmaması durumunda Arjantinli forvet istediği kulüple görüşme yapabilme hakkına sahip olacak.

Mauro Icardi yedek kaldığı Liverpool ve Beşiktaş maçlarındaki tavırlarıyla gündem olmuştu.

ICARDI'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol atan 32 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 53 dakika görev aldı.