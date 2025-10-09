Başakşehir maçı hazırlıkları başladı... Galatasaray'dan 3 isim için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de 2. milli araya 22 puanla yenilgisiz lider giren Galatasaray, 9. haftada konuk olacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

10 futbolcusu milli takımlara giden sarı-kırmızılılardan sakatlıklarla ilgili güncelleme geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle milli takıma çağrılmamıştı.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamaya göre; Wilfried Singo günü tedavi ile geçirirken hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.