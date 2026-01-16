Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 09:26:00
Galatasaray'da Osimhen için geri sayım!

Victor Osimhen'in, Nijerya'nın Afrika Kupası'ndan elenmesi sonrası üçüncülük maçında oynamazsa hemen, oynarsa Mısır maçının ardından İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın Atletico Madrid hazırlıklarına katılacağı iddia edildi.

Afrika Kupası'na yarı finalde, Fas karşısında penaltılarda elenen Nijerya'da Victor Osimhen'in dönüşü erkene alındı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, özel uçak ile oyuncuyu hemen Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken Nijerya ile Mısır arasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid maçının hazırlıklarına katılacak.

ÜÇÜNÇÜLÜK MAÇI KADROSUNA ALINMAZSA...

Ancak oyuncunun üçüncülük maçı kadrosuna alınmaması halinde hemen İstanbul'a getirilecek.

OSIMHEN TARTIŞMALARI

Öte yandan Nijerya basınında Osimhen tartışmaları var. Yıldız futbolcunun penaltı atışları öncesi Fas karşısında 118. dakikada oyundan alınması teknik direktör Eric Chelle'ye tepki olarak döndü. 

