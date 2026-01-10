Victor Osimhen yıldızlaştı: Nijerya, Cezayir'i rahat geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 23:01:00
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Victor Osimhen'in 1 gol 1 asist yaptığı maçta Cezayir'i 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Marrakech Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Victor Osimhen ve 57. dakikada Osimhen'in asistinde Akor Adams kaydetti.

Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı

Öte yandan Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada oyundan alındı.

Nijerya Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Fas'ın rakibi oldu.

