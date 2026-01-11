Tartışma yaşamışlardı: Victor Osimhen'den Ademola Lookman açıklaması!

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla gündem olan Victor Osimhen, Ademola Lookman ile yaşadığı tartışmanın ardından yeni bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, takım arkadaşıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak birlik mesajı verdi.

"LOOKMAN BENİM KARDEŞİM"

Osimhen yaptığı açıklamada, sahada yaşananların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Lookman benim kardeşim. Bir yanlış anlaşılma oldu ama biliyorsunuz ki bu futbol. Kardeşim ile ilgili söylenecek bir şey yok. Bazı zamanlarda birbirimize biraz sert konuşabiliyoruz ama sahada birbirimize çok bağlıyız. O benim kardeşim. Söylenecek başka hiçbir şey yok."

NE OLMUŞTU?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Karşılaşmaya ise Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma damga vurmuştu.

Mücadelede bir pozisyonun ardından hoşnutsuzluğunu dile getiren Osimhen'e, Lookman sert bir tepki göstermişti. Bunun üzerine Osimhen, takım arkadaşına "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırmış, daha sonra oyundan çıkmak istemişti. Yıldız golcü, kendisini sakinleştirmeye çalışan takım kaptanı Wilfred Ndidi'ye de tepki göstermişti.

Yaşanan bu anlar, maçın önüne geçerken Osimhen'in son açıklamasıyla birlikte tartışmaların tamamen noktalandığı görüldü.