Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Roland Sallai'nin cezası belli oldu!

Galatasaray'da Roland Sallai'nin cezası belli oldu!

27.11.2025 21:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray'da Roland Sallai'nin cezası belli oldu!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören oyuncusu Roland Sallai'nin cezası açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Macaristanlı oyuncuya rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle iki (2) resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

SALLAI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #galatasaray #PFDK #Roland Sallai