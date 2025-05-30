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Galatasaray'da tek yerli ada Berke Özer!

Galatasaray'da tek yerli ada Berke Özer!

30.05.2025 10:04:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray'da tek yerli ada Berke Özer!

Galatasaray, kaleci transferinde yerli isim olarak sadece Berke Özer'i listesinde tutuyor.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından yeni kaleci arayışlarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, yabancı kaleci için listesinin ilk sırasına Real Madrid'den Andriy Lunin'i yazdı ve Ukraynalı kaleci için harekete geçti. Lunin, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu transferde Real Madrid'in isteyeceği bonservis belirleyici olacak.

Galatasaray'da kaleci transferi için listede ise sadece Berke Özer bulunuyor. Sarı-kırmızılıların gündemine Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır da gelmişti ancak bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, salı günü katıldığı programda Berke Özer ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli."

"Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim."

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