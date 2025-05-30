Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi

Portekiz devi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi.





Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi. A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile Aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle evlendi.





Yıldız oyuncunun düğün davetine Milli Takım'dan yakın arkadaşları ve Fatih Terim de katıldı.





26 yaşındaki milli futbolcumuz geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmuştu.