Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi

30.05.2025 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve nişanlısı Ceren Azak Kocaeli'de düzenlenen törenle evlendi.

Portekiz devi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi. 


Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi. A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile Aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle evlendi. 


Yıldız oyuncunun düğün davetine Milli Takım'dan yakın arkadaşları ve Fatih Terim de katıldı. 


26 yaşındaki milli futbolcumuz geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmuştu. 

İlgili Konular: #Benfica #kerem aktürkoğlu #evlilik

İlgili Haberler

Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan seçim için camiaya çağrı: 16.464+1 imzaya adayım
Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan seçim için camiaya çağrı: 16.464+1 imzaya adayım Eski Fenerbahçe ya adayım Başkanı Aziz Yıldırım, geçen yıl yapılan seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oyun bir fazlası imza toplanması halinde olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile kritik görüşme!
Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile kritik görüşme! Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sırp yıldız Dusan Tadic'le bugün görüşecek.
Resmi açıklama geldi! Antonio Conte imzalıyor...
Resmi açıklama geldi! Antonio Conte imzalıyor... Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, teknik direktör Antonio Conte'nin takımda kalacağını açıkladı. Kısa süre sonra Napoli'den resmi açıklama geldi.