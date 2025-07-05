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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

5.07.2025 09:21:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı. Sahada koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.


Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular ise 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacak.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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