Galatasaray Daikin altın sette elendi!
CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında deplasmanda Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini 3-2 yenen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, altın sette rakibine 15-11 yenilerek turnuvadan elendi.
CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında deplasmanda Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini 3-2 yenen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, altın sette rakibine 15-11 yenilerek organizasyona veda etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 kaybeden Galatasaray Daikin, Wiesbaden kentinde oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini aynı skorla geçerek maçı altın sete taşıdı.
Altın seti 15-11'lik skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip kupadan elendi.
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