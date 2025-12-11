Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu: Fas'tan Youssef En-Nesyri kararı!

11.12.2025 18:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fas Milli Futbol Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak aday kadrosunu açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek olan Fas, turnuvaya katılacak olan kadroyu açıkladı.

Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri ıklanan kadroda yer aldı.

AMRABAT DA KADRODA

Golcü oyuncunun dışında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat da Fas kadrosuna çağırıldı.

Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)

Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

