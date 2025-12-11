Cumhuriyet Gazetesi Logo
Listede 3 aday var... Fenerbahçe golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi!

Listede 3 aday var... Fenerbahçe golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi!

11.12.2025 19:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Listede 3 aday var... Fenerbahçe golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi!

Devre arasında forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin; Artem Dovbyk, Pio Esposito ve Gianluca Scamacca'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Ligin ilk yarısında golcülerinden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe devre arasında santrfor takviyesi yapmak istiyor. Sarı lacivertliler için öne çıkan isim eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth. Sarı lacivertliler, Norveçli futbolcuyu transfer etmek istese de listede öne çıkan isimler için harekete geçilecek.

CalcioMercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Serie A'da oynayan 3 golcü ile ilgileniyor.

Sarı lacivertliler, Roma'da oynama istikrarı yakalayamayan Artem Dovbyk, Inter'in Spezia'ya kiraladığı Pio Esposito ve Atalanta'nın 26 yaşındaki golcüsü Gianluca Scamacca'yı transfer listesine ekledi.

Inter, Esposito'yu göndermeye sıcak bakmazken; Roma'nın iyi bir teklif gelmesi halinde Dovbyk'in ayrılmasına izin verecek. 

Scamacca'nın Atalanta'daki sözleşmesi 2027'de bitecek olsa da İtalyan futbolcunun Dünya Kupası öncesi takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. 

İtalya, Dünya Kupası'na katılabilmek için mart ayında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Maçın kazanılması halinde İtalya, Galler-Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #serie a

İlgili Haberler

Fenerbahçe Opet'ten Venezia'ya müthiş fark!
Fenerbahçe Opet'ten Venezia'ya müthiş fark! Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in ikinci tur maçında kendi evinde ağırladığı Venezia'yı 96-48 mağlup etti.
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası gruplarının ilk hafta maç programını duyurdu.
Fenerbahçe Medicana CEV Kupası'nda Radnicki'ye geçit vermedi!
Fenerbahçe Medicana CEV Kupası'nda Radnicki'ye geçit vermedi! Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 16'lı final turunun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Radnicki'yi 3-0 mağlup etti.