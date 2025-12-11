Listede 3 aday var... Fenerbahçe golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi!

Ligin ilk yarısında golcülerinden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe devre arasında santrfor takviyesi yapmak istiyor. Sarı lacivertliler için öne çıkan isim eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth. Sarı lacivertliler, Norveçli futbolcuyu transfer etmek istese de listede öne çıkan isimler için harekete geçilecek.

CalcioMercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Serie A'da oynayan 3 golcü ile ilgileniyor.

Sarı lacivertliler, Roma'da oynama istikrarı yakalayamayan Artem Dovbyk, Inter'in Spezia'ya kiraladığı Pio Esposito ve Atalanta'nın 26 yaşındaki golcüsü Gianluca Scamacca'yı transfer listesine ekledi.

Inter, Esposito'yu göndermeye sıcak bakmazken; Roma'nın iyi bir teklif gelmesi halinde Dovbyk'in ayrılmasına izin verecek.

Scamacca'nın Atalanta'daki sözleşmesi 2027'de bitecek olsa da İtalyan futbolcunun Dünya Kupası öncesi takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

İtalya, Dünya Kupası'na katılabilmek için mart ayında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Maçın kazanılması halinde İtalya, Galler-Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.