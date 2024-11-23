Galatasaray Daikin, Keçiören Belediyesi'ni deplasmanda yıktı!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye)
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme, Lazovic)
Setler: 15-25, 25-21, 19-25, 22-25
Süre: 100 dakika (21, 26, 25, 28)
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