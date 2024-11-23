Galatasaray Daikin, Keçiören Belediyesi'ni deplasmanda yıktı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin, Keçiören Belediyesi'ni deplasmanda yıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:23

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme, Lazovic)

Setler: 15-25, 25-21, 19-25, 22-25

Süre: 100 dakika (21, 26, 25, 28)


Etiketler: #Galatasaray Daikin #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
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