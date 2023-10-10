Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
CEV Kadınlar Challenge Kupası karşılaşmasında Galatasaray Daikin rakibi Kairos Ponta Delgada'ya set vermeden kazanmayı başardı.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)
Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)
Kairos Ponta Delgada: Watkins, Westermann, Silva, Colombo, Eterovic, Oliveira (Palermo, Xavier, Borges, Mosher)
Setler: 25-17, 25-11, 25-20
Süre: 69 dakika (25, 20, 24)
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!