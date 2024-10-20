Galatasaray Daikin, set vermeden kazanmaya devam ediyor!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, Zeren Spor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılı takım bu sezon çıktığı 10 maçı da aynı skorla kazandı.

Galatasaray Daikin, set vermeden kazanmaya devam ediyor!
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:02

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, Zeren Spor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı takım, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa maçları dahil 10 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren maçlarının tamamamını 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Zeren Spor: Kübra Akman, Hilal Kocakara, Uzelac, Kochurina, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Beren Yeşilırmak, Malinov, İdil Naz Başcan, Fatma Beyaz, Gülçin Doğan)

Setler: 25-20, 25-22, 25-13

Süre: 76 dakika (26, 28, 22)


Etiketler: #Galatasaray Daikin #Zeren Spor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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