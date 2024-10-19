Galatasaray'da flaş sakatlık: Devam edemedi!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta Ismail Jakobs sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi.
Sarı kırmızılı takımda ilk yarıda Ismail Jakobs sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Başarılı sol bekin yerine Berkan Kutlu 22. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.
Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #antalyaspor
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