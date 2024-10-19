Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:35

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:35

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu.

Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanan maçta Mauro Icardi, 10 ve 52. dakikalarda ağları havalandırdı. Icardi bu gollerle tarihe geçti.

ICARDI, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 51 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı takımın efsanelerinden Georghe Hagi'den sonra ligde 50 gole en hızlı ulaşan ilinci yabancı oyuncu oldu.

Icardi, Galatasaray'da 64 lig maçında 51 gol kaydetti.

Galatasaray kariyerinde 60 gole ulaşan Mauro Icardi kulüp tarihinin en çok gol atan 10. oyuncusu oldu. Icardi bir diğer kulüp efsanesi Selçuk İnan'ı gol sayısında geride bıraktı.