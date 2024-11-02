Galatasaray Daikin'den üst üste ikinci mağlubiyet
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
Bir önceki hafta Fenerbahçe'ye yenilerek ligdeki set vermeden kazanma serisi son bulan Sarı-Kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojilikovic, Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Öztürk, Seher Aksoy)
Setler: 25-15, 23-25, 19-25, 25-18, 12-15
Süre: 123 dakika (22, 27, 29, 29, 16)
Spor Haberleri
- Giovanni van Bronckhorst maç sonu şaşkınlığını gizleyeme
- Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya tepki!
- Mert Günok: Açıklaması yok!
- Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
- Lig tarihine geçti!
- Galatasaray, Karşıyaka'dan mutsuz dönüyor!
- 9 gollü müthiş maçta, Can Uzun attı Frankfurt şov yaptı!
- Bayern Münih evinde rahat kazandı!
- Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u geçti
- Galatasaray Daikin'den üst üste ikinci mağlubiyet
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti