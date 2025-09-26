Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi!

Galatasaray'ın bonservisini 50 milyon Euro olarak belirlemesi sonrası Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferi gerçekleşmemişti. Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibinden kendisine yapılan 10 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul etmiş ancak sarı-kırmızılı yönetim, 50 milyon Euro'nun altında bir rakama ayrılığa izin vermeyince kriz çıkmıştı.

Barış Alper Yılmaz bu süreçte antrenmanlara çıkmazken ardından geri adım attı ve camiadan davranışı için özür diledi. Daha sonra kulüp ile 25 yaşındaki futbolcu arasında bir görüşme gerçekleşti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz iyileştirilmiş sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücretinin 100 milyon liradan 200 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca futbolcunun sözleşmesine 100 milyon liraya yakın performansa bağlı bonus koydu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu yeni garanti ücretiyle kulüpteki yerli futbolcular arasında en yüksek tavan maaşın sahibi oldu.