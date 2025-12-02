Galatasaray'dan derbi paylaşımı: 'Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler'

Galatasaray'ın derbi paylaşımları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin golünde futbolcuların sevindiği sırada Kazımcan Karataş'a isabet eden tribünlerden atılan yabancı maddeleri paylaştı.
"KADIKÖY’DE YAŞANAN İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER"
Galatasaray'ın "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" başlığıyla yayımladığı video şu şekilde:
Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler! pic.twitter.com/3cRs2OBuMQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2025