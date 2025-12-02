Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan derbi paylaşımı: 'Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler'

2.12.2025 19:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'nin attığı golün ardından Kazımcan Karataş'a isabet eden yabancı maddeleri içeren görüntüleri paylaştı.

Galatasaray'ın derbi paylaşımları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin golünde futbolcuların sevindiği sırada Kazımcan Karataş'a isabet eden tribünlerden atılan yabancı maddeleri paylaştı.

"KADIKÖY’DE YAŞANAN İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER"

Galatasaray'ın "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" başlığıyla yayımladığı video şu şekilde:

