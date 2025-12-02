Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması!

Kocaelispor’un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip edip sosyal medya hesabından paylaşım yapınca, bazı Kocaelispor taraftarlarının tepkisini çekti.

Paylaşımı kısa sürede silen oyuncu, özellikle sosyal medyada "profesyonelliğe aykırı davrandığı" yönünde eleştirilere maruz kaldı. Ancak kulüp cephesinden gelen açıklama, konunun büyütülmeyeceğini ortaya koydu.

KOCAEL İSPOR'DAN A ÇIKLAMA

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, En Kocaeli Gazetesi’ne yaptığı açıklamada konuyu değerlendirdi ve futbolcunun kulüp nezdinde bir ceza almayacağını ifade etti.

Başkan Durul, Serdar Dursun’un izin gününde maça gittiğini vurgulayarak, "Stattan izlemekle televizyondan izlemek arasında fark yok. Ayrıca Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu, bunu da gizlemiyor. Ancak duygularını sahaya yansıttığına dair en ufak bir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

" ÖZÜR D İLER"

Durul sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl sahada mücadele ettiğini herkes görüyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler."

Bazı kesimlerde dillendirilen “kadro dışı kalacak mı?” sorusuna da net cevap veren Durul, “Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

"TEK HATASI OYDU"

Recep Durul, “Tek hatası sosyal medya paylaşımıydı. Zaten o da gelen tepkiler üzerine bunu fark etti ve sildi. Serdar Dursun, tamamen Kocaelispor’un başarısına odaklanmış bir oyuncumuz. Kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu daha fazla uzatmanın bize bir faydası olmaz” diye konuştu.

Durul, konunun farklı takım taraftarları tarafından sosyal medyada büyütüldüğüne dikkat çekerek, bu tür algı çalışmalarına karşı duracaklarını vurguladı:

“Farklı takım taraftarlarının Kocaelispor üzerinde oluşturmak istediği algılara prim vermeyeceğiz. Biz futbolcumuza inanıyoruz. Serdar da bundan sonra formasını giydiği kulübün sorumluluğuna göre hareket edecektir.”