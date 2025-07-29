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Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt!

Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt!

29.07.2025 09:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki Alman oyuncu Derrick Köhn için gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi.

Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Almanya'dan gelen resmi teklifi kabul etmedi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray'ın bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddettiği ifade edildi.

5 MİLYON EURO GELİR BELİYOR

Haberde Galatasaray'ın, Köhn'ün transferinden en az 5 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı.

Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

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