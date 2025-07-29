Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt!

Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Almanya'dan gelen resmi teklifi kabul etmedi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray'ın bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddettiği ifade edildi.

5 MİLYON EURO GELİR BELİYOR

Haberde Galatasaray'ın, Köhn'ün transferinden en az 5 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı.

Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.