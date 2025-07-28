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Como açıklama yapmıştı: Galatasaray'dan flaş Alvaro Morata kararı!

Como açıklama yapmıştı: Galatasaray'dan flaş Alvaro Morata kararı!

28.07.2025 21:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Como açıklama yapmıştı: Galatasaray'dan flaş Alvaro Morata kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 31 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Morata'yı transfer etmek isteyen Como'nun teklifini reddettiği ileri sürüldü.

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Como'nun Morata için yaptığı teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY'DAN MORATA KARARI

Haberde, Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve gelecek sezon da kadroda tutmak istediği aktarıldı.

COMO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Como cephesi ise, Milan ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladıklarını ancak Galatasaray ile henüz bir uzlaşma olmadığını duyurmuştu.

Como Başkanı Mirwan Suwarso da önceki gün yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaştık, oyuncuyla da her şey tamam. Artık Galatasaray ile Milan'ın konuşması gerekiyor. Biz yapmamız gerekeni yaptık" demişti.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #galatasaray #Alvaro Morata #Como

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