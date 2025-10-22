Galatasaray'dan kiralanmıştı: Elias Jelert'ten Southampton'a kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 18:35:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Championship ekibi Southampton, Elias Jelert'in sakatlandığını açıkladı. Jelert, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalacak.

Championship’in 11. hafta mücadelesinde Bristol City ile Southampton karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçı ev sahibi Bristol City 3-1 kazandı.

Bristol City, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci kez kazandı ve puanını 19 yaptı. Championship'te arka arkaya üçüncü kez puan kaybeden Southampton ise 12 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Southampton’da teknik direktör Will Still, Bristol City deplasmanında oynamayan Elias Jelert’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Still, Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılan Jelert’in kas sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bu sezon Southampton’da 4 maça çıkan 22 yaşındaki sağ bek, gol veya asist kaydedemedi. Jelert, Southampton'a kiralanmadan önce Galatasaray'da da bu sezon süre almamıştı.

