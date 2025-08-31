Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Elias Jelert'in ayrılığını açıkladı: Yeni adresi belli oldu!

31.08.2025 21:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'in İngiliz kulüp Southampton'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in geçici olarak Southampton'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan anlaşmada İngiliz kulübünün satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir. "

25 KEZ FORMA GİYDİ

2024 yazında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'de Konyaspor karşısında çıktı.

22 yaşındaki sağ bek geçen sezon sarı-kırmızılı formayı 25 kez terletti.

