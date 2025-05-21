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Galatasaray'dan kiralanmıştı: Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

21.05.2025 12:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan kiralanmıştı: Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'yu takımda tutmayacağı iddia edildi.

Fiorentina, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Zaniolo'nun kiralık transferinin Fiorentina'ya 3.2 milyon Euro'ya mal olduğu ve İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı yazıldı.

Fiorentina'da 13 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Sezonun ilk yarısını bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak geçiren Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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