Galatasaray'dan Liverpool'a yanıt: 'İstanbul'daki tek mucizeniz...'

1.10.2025 09:58:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından Liverpoollu taraftarlara cevap verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün maç sonrası Liverpoollu taraftarlara sosyal medyadan verdiği cevap büyük ilgi gördü.

Liverpoollu taraftarlar karşılaşma öncesinde vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek, "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.

"İSTANBUL'DAKİ TEK MUCİZENİZ..."

Galatasaray ise galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak, "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.

Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi

