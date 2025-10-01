Galatasaray'dan Liverpool'a yanıt: 'İstanbul'daki tek mucizeniz...'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün maç sonrası Liverpoollu taraftarlara sosyal medyadan verdiği cevap büyük ilgi gördü.
Liverpoollu taraftarlar karşılaşma öncesinde vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek, "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.
"İSTANBUL'DAKİ TEK MUCİZENİZ..."
Galatasaray ise galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak, "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.
Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.
Your only miracle in Istanbul still remains 2005. pic.twitter.com/oLLS6ZQCyX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2025