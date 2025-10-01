Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Liverpool ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Galatasaray sona erdi.

Mücadelenin ardından Galatasaray oyuncuları maçı değerlendirdi.

Victor Osimhen maçın ardından; “Takımı tebrik etmek istiyorum. Bizim için zorlu bir rakipti. İhtimaller bizim tersimize görünüyordu. Birlikte mücadele etmeyi bildik. 3 hafta da sahadan uzak kaldım ama benim için dünyanın en iyi takımı Galatasaray. Galatasaray oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Burada sürekli benim ismimin söyleniyor olması, taraftarımız sayesinde daha iyi oynuyorum" dedi.