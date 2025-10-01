Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray'

Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray'

1.10.2025 00:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool galibiyetini değerlendirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Liverpool ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Galatasaray sona erdi. 

Mücadelenin ardından Galatasaray oyuncuları maçı değerlendirdi. 

Victor Osimhen maçın ardından; “Takımı tebrik etmek istiyorum. Bizim için zorlu bir rakipti. İhtimaller bizim tersimize görünüyordu. Birlikte mücadele etmeyi bildik. 3 hafta da sahadan uzak kaldım ama benim için dünyanın en iyi takımı Galatasaray. Galatasaray oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Burada sürekli benim ismimin söyleniyor olması, taraftarımız sayesinde daha iyi oynuyorum" dedi. 

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #victor osimhen

İlgili Haberler

İstanbul'da tarihi zafer: Galatasaray, Liverpool’u eli boş gönderiyor!
İstanbul'da tarihi zafer: Galatasaray, Liverpool’u eli boş gönderiyor! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk etti. Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket! Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yedek kulübesinde başladığı Galatasaray maçında dikkat çeken bir sekans yaşadı.
Liverpool galibiyeti sonrası... Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım!
Liverpool galibiyeti sonrası... Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından, "Ali Sami Yen'den çıkış yok" paylaşımı yaptı.