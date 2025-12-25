Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo itirafı: 'Teklif geldi ama...'

25.12.2025 17:38:00
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, İtalyan kulüp Udinese'nin Nicolo Zaniolo için yaptığı teklifi açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun bonservisini almak istiyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Zaniolo için gelen teklifin ayrıntılarını paylaştı.

Basın mensuplarına konuşan Abdullah Kavukcu, Udinese’nin Zaniolo’nun bonservisinin yarısı için bir teklifte bulunduğunu söyledi.

"UDINESE TEKLİF YAPTI AMA..."

Kavukcu açıklamasında, “Udinese, Zaniolo için teklif yaptı. Bonservisinin yüzde 50’si için 5.5 milyon Euro teklif geldi. Reddettik” dedi.

Udinese, Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Zaniolo için sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Euro ödeme yapmıştı.

İtalyan ekibinde bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asist kaydetti. Zaniolo, sezon başında Galatasaray’da 4 maçta süre almıştı.

