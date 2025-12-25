Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo itirafı: 'Teklif geldi ama...'

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun bonservisini almak istiyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Zaniolo için gelen teklifin ayrıntılarını paylaştı.

Basın mensuplarına konuşan Abdullah Kavukcu, Udinese’nin Zaniolo’nun bonservisinin yarısı için bir teklifte bulunduğunu söyledi.

"UDINESE TEKLİF YAPTI AMA..."

Kavukcu açıklamasında, “Udinese, Zaniolo için teklif yaptı. Bonservisinin yüzde 50’si için 5.5 milyon Euro teklif geldi. Reddettik” dedi.

Udinese, Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Zaniolo için sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Euro ödeme yapmıştı.

İtalyan ekibinde bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asist kaydetti. Zaniolo, sezon başında Galatasaray’da 4 maçta süre almıştı.