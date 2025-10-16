Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Ara transferde rota Arjantin!

Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası Arjantin basınında gündeme geldi.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Arjantin ekibi Independiente forması giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında, Independiente'nin 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği belirtildi. Ancak, cazip bir teklif gelmesi durumunda Arjantin ekibinin transfere izin verebileceği aktarıldı.

Öte yandan, Loyola'ya sadece Galatasaray'ın değil, İtalya'dan Bologna ve Cagliari ile İspanya'dan Elche gibi Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

Loyola, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. 39 maçta forma giyen Şilili orta saha, bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol gönderirken, 4 de asist yaparak toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.