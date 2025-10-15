Galatasaray'ın eski yöneticisinden Fatih Terim iddiası: Yeni adresini duyurdu!

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 72 yaşındaki teknik direktörün yeni takımı için Galatasaray'ın eski yöneticisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

IVAN HASEK İLE YOLLAR AYRILDI

Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyordu. Çekya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Hasek'in yerine en büyük adayın Fatih Terim olduğu konuşulurken, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, iddiaya ilişkin Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.

Cem Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.