Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın eski yöneticisinden Fatih Terim iddiası: Yeni adresini duyurdu!

Galatasaray'ın eski yöneticisinden Fatih Terim iddiası: Yeni adresini duyurdu!

15.10.2025 16:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın eski yöneticisinden Fatih Terim iddiası: Yeni adresini duyurdu!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Cem Kınay, son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etti.

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 72 yaşındaki teknik direktörün yeni takımı için Galatasaray'ın eski yöneticisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

IVAN HASEK İLE YOLLAR AYRILDI

Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyordu. Çekya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Hasek'in yerine en büyük adayın Fatih Terim olduğu konuşulurken, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, iddiaya ilişkin Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.

Cem Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #fatih terim #Çekya

İlgili Haberler

Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz krizi' sonlandı: Sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı!
Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz krizi' sonlandı: Sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladığı kaydedildi. Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaray'dan ek ödemelerle birlikte 6 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.
Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!
Galatasaray, Avrupa devlerini geçti! Trendyol Süper Lig'de 8 haftada topladığı 22 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok puan toplayan 4 takım arasına girdi.
Galatasaray'ın eski yöneticinden Icardi açıklaması! 'Yeni sözleşme bugünün konusu değil...'
Galatasaray'ın eski yöneticinden Icardi açıklaması! 'Yeni sözleşme bugünün konusu değil...' Galatasaray eski yöneticisi Cem Kınay, katıldığı radyo programında Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı. Kınay, 'Yeni sözleşme bugünün konusu değil, buna gelecek günlerde karar verilir; ama Icardi kalmak istiyor' dedi.