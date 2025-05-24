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Galatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama!

Galatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama!

24.05.2025 09:30:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama!

Şampiyon Galatasaray, Yenikapı Meydanı'nda iki gün sürecek dev kutlamalara hazırlanıyor. DJ performansları, boğaz turu, sanatçılar ve 5 yıldızlı sahneyle taraftara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Yenikapı Meydanı, Galatasaray'ın 2 gün sürecek olan muhteşem şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

Bugün yapılacak ilk tören 12.00'de Dj performansı ile başlayacak. 19.00'da Göztepe maçı alanda izlenecek. 25 Mayıs Pazar günü ise oyuncular üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'den Sarayburnu'na gidecek. Boğazda tekne turu sonrası Yenikapı'ya geçilecek. Kutlamalar 19.05'te başlayacak. Birçok sanatçı sahne alacak. Her futbolcu sahneye çıkacak. Saat 21.00'de şampiyonluk kupası kaldırılacak.

Bunun için alana 5. yıldızlı özel bir sahne yapıldı. Tören sırasında alanın içerisinde ve dışarısında geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak. Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacak. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacak. Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı ve patlayıcı madde içeri sokulmayacak. Alana kurulan iki adet GSStore'da ürün satışı yapacak. İki gün boyunca 5 yıldızlı ürünler taraftarların beğenisine sunulacak.

GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar töreni ücretsiz izleyebilecek. Aylık 350 TL karşılığında GS Plus Premium üyesi olan taraftalar ise muhteşem töreni sahne önünden takip edecek. 20 bin TL karşılığında VİP biletleri de satışa çıkarıldı. Ayrıca 650 bin TL'ye Loca satışların yapılacağı da öğrenildi. Alanda çalışmaları takip eden Akşam ekibine bilgi veren yetkililer, 3 vardiya ve 24 saat hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. G.Saray kulübü her şeyin kusursuz olması için birçok şirketle iş birliği içinde çalışıyor.

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